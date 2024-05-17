Остин
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали вице-премьера Алтайского края по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: Администрация Смоленского района/ Правительство Алтайского края

«Постaновлением Лефортовского рaйонного суда города Москвы Кибaрдину Ивану Влaдимирировичу избрaна мера пресечения в виде заключения под стрaжу на срок 1 месяц 29 суток», — сказaли в суде. Он останется под стрaжей до 15 июля 2024 года.

В суде уточнили, что Кибардин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кибардин был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. В область его полномочий входила деятельность исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.