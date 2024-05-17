В Москве арестовали вице-премьера Алтайского края по делу о мошенничестве

Кибардин был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. В область его полномочий входила деятельность исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.