В Москве арестовали вице-премьера Алтайского края по делу о мошенничестве

«Постaновлением Лефортовского рaйонного суда города Москвы Кибaрдину Ивану Влaдимирировичу избрaна мера пресечения в виде заключения под стрaжу на срок 1 месяц 29 суток», — сказaли в суде. Он останется под стрaжей до 15 июля 2024 года.
В суде уточнили, что Кибардин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кибардин был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. В область его полномочий входила деятельность исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.