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WP: РФ уже взяла под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уже взяли под свой контроль в ходе недавних операций больше территории Украины, чем удалось отвоевать Киеву в ходе провального контрнаступления 2023 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Источник: РИА "Новости"

«Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года», — говорится в статье. Этот материал был подготовлен на основании в том числе выводов неправительственных американских экспертов, пристально наблюдающих за ходом военных действий на Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по многим оперативным направлениям, освобождая все новые территории.

Комментируя 17 мая наступательные операции ВС России на Украине, Путин сообщил, что их цель — создать «санитарную зону» для защиты приграничных территорий от обстрелов, взятие Харькова в данный момент не планируется.