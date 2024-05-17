WP: РФ уже взяла под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления

«Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года», — говорится в статье. Этот материал был подготовлен на основании в том числе выводов неправительственных американских экспертов, пристально наблюдающих за ходом военных действий на Украине.
Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по многим оперативным направлениям, освобождая все новые территории.
Комментируя 17 мая наступательные операции ВС России на Украине, Путин сообщил, что их цель — создать «санитарную зону» для защиты приграничных территорий от обстрелов, взятие Харькова в данный момент не планируется.