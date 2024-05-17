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В Пермском крае 18 мая простятся с 50-летним контрактником, погибшим на СВО

Он находился в зоне СВО с ноября 2022 года.

Прощание с 50-летним контрактником Сергеем Пресняченко, погибшим на СВО, состоится 18 мая в Кудымкаре, рассказали в администрации Кудымкарского округа Пермского края.

Сергей родился 3 января 1974 года в станице Новотроицкой Ставропольского края. В последние годы он жил и работал в Кудымкаре.

«В ноябре 2022 года Сергей принял решение пойти на службу по контракту. Он мужественно сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца», — рассказали в местной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 18 мая 2024 года с 12:00 до 12:40 часов по адресу: улица Коркиных, 11А. Отпевание начнётся в Свято-Никольском кафедральном соборе в 13:00.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Сергей навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении властей Кудымкарского округа.