В Пермском крае 18 мая простятся с 50-летним контрактником, погибшим на СВО

Прощание с 50-летним контрактником Сергеем Пресняченко, погибшим на СВО, состоится 18 мая в Кудымкаре, рассказали в администрации Кудымкарского округа Пермского края.
Сергей родился 3 января 1974 года в станице Новотроицкой Ставропольского края. В последние годы он жил и работал в Кудымкаре.
«В ноябре 2022 года Сергей принял решение пойти на службу по контракту. Он мужественно сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца», — рассказали в местной администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 18 мая 2024 года с 12:00 до 12:40 часов по адресу: улица Коркиных, 11А. Отпевание начнётся в Свято-Никольском кафедральном соборе в 13:00.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Сергей навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении властей Кудымкарского округа.