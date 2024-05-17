Сбежавшая из дома чеченская девушка попросила не искать ее

Накануне информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили из отдела полиции в Москве, у которого собрались ее родственники — предположительно, она сбежала из дома из-за напряженных отношений с родными. Секретарь столичной ОНК Алексей Мельников уточнил РИА Новости, что Заурбекова покинула ОМВД района Нагатино-Садовники в сопровождении адвоката, отдельно от родственников. Позднее член СПЧ и ОНК Москвы Александр Ионов заявил, что девушка покинула Россию.
«Я Заурбекова Лия, со мной все хорошо, я в безопасности. Я прошу меня не искать… Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно», — говорит девушка на кадрах.