Трамвай «Довлатов» сошел с рельс на улице Чапаева в Петербурге

«Умные» ретротрамваи «Довлатов» в последнее время то и дело мелькают в сводке ЧП в Петербурге. Так, в середине апреля такой транспорт влетел в толпу пешеходов, в результате чего погибла женщина. В начале мая «Довлатов» сломался около станции метро «Горьковская». А спустя 10 дней, 17 мая, «умный» трамвай внезапно сошел с рельс на улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
— На Чапаева сошел с рельс «Довлатов». Поставили, а он снова сошел, — пишут очевидцы.
SPB.KP.RU решил обратиться за комментарием в «Горэлектротранс». Там рассказали, что точные причины случившегося пока выясняются.
— Первично предполагается, что сход связан с человеческим фактором, а не техникой. Сейчас уже движение осуществляется в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе учреждения.