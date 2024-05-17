Трамвай «Довлатов» сошел с рельс на улице Чапаева в Петербурге

«Умные» ретротрамваи «Довлатов» в последнее время то и дело мелькают в сводке ЧП в Петербурге. Так, в середине апреля такой транспорт влетел в толпу пешеходов, в результате чего погибла женщина. В начале мая «Довлатов» сломался около станции метро «Горьковская». А спустя 10 дней, 17 мая, «умный» трамвай внезапно сошел с рельс на улице Чапаева. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».