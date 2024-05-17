Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины

Они были уничтожены патрульными катерами и вертолётами Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота в Чёрном море уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины ночью в акватории Чёрного моря.
Они были уничтожены патрульными катерами и вертолётами Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота в Чёрном море уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.