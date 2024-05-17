Ганчев заявил о продвижении ВС РФ в сторону Боровой в Харьковской области

«Есть также определенные результаты и на других участках харьковского фронта. Один из них — сватовско-купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что от ВСУ освобождено более 200 кв. км области. «Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся, — это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица — результат серьезных и сложных сражений», — заключил глава ВГА.