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Ганчев заявил о продвижении ВС РФ в сторону Боровой в Харьковской области

ТАСС, 17 мая. /ТАСС/. Российские войска продвинулись в сторону поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: AP 2023

«Есть также определенные результаты и на других участках харьковского фронта. Один из них — сватовско-купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от ВСУ освобождено более 200 кв. км области. «Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся, — это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица — результат серьезных и сложных сражений», — заключил глава ВГА.