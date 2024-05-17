Девятилетняя девочка тяжело травмирована в результате ДТП в Гродно

После произошедшего владелец транспортного средства пояснил, что видел бегущую девочку по тротуару попутно движению его автомобиля. Однако потом, по словам мужчины, он переключил свое внимание на нерегулируемый пешеходный переход, находившийся впереди. Водитель утверждает, что не мог предположить, что девочка вдруг выбежит на «зебру». Он продолжил движение, а когда услышал удар — остановился, вблизи автомобиля на дороге лежала школьница.