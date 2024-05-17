Девятилетняя девочка тяжело травмирована в результате ДТП в Гродно

Там уточнили, что ДТП случилось накануне, 16 мая.
«По улице Лиможа в областном центре вблизи поликлиники 64-летний водитель, управляя автомобилем Mersedes-Benz Vito, на пешеходном переходе совершил наезд на школьницу. В результате ДТП девочка получила тяжкие телесные повреждения, водитель не пострадал», — сказано в сообщении на официальном сайте СК.
После произошедшего владелец транспортного средства пояснил, что видел бегущую девочку по тротуару попутно движению его автомобиля. Однако потом, по словам мужчины, он переключил свое внимание на нерегулируемый пешеходный переход, находившийся впереди. Водитель утверждает, что не мог предположить, что девочка вдруг выбежит на «зебру». Он продолжил движение, а когда услышал удар — остановился, вблизи автомобиля на дороге лежала школьница.
Место происшествия было осмотрено следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области и сотрудников ГАИ, назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы, сообщили в Следственном комитете.
Там также проинформировали о возбуждении областным УСК уголовного дела по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.
«Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент наезда вблизи места аварии, могли быть очевидцами ДТП», — отметили в ведомстве.
В связи в этим там обратились к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72−41−04, 72−40−40, (8033) 685−16−68.