Силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.
«Около 19:40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты “Точка-У” и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Ранее сообщалось, что ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.