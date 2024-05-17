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Силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.

«Около 19:40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты “Точка-У” и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.