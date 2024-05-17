На территории военной академии связи в Петербурге произошел взрыв

Telegram-канал Baza сообщает о взрыве рядом с военной академией: «По одним данным, рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — боеприпас». По данным медиапроекта, пострадали семь человек, один — в реанимации. Telegram-канал «112» пишет, что взрыв пароизошел в самой академии, пострадали пять человек.