На территории военной академии связи в Петербурге произошел взрыв

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает о взрыве «в одном из вузов Петербурга». В пресс-службе администрации Калининского района агентству сообщили об обращении жителя в связи со взрывом в районе военной академии связи.
Telegram-канал Baza сообщает о взрыве рядом с военной академией: «По одним данным, рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — боеприпас». По данным медиапроекта, пострадали семь человек, один — в реанимации. Telegram-канал «112» пишет, что взрыв пароизошел в самой академии, пострадали пять человек.
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