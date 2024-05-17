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Человек погиб при атаке беспилотника ВСУ на село под Белгородом

Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Село Новая Наумовка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Второй человек получил ранение и самостоятельно доехал до больницы, где ему оказали всю необходимую помощь. По словам Гладкова, двое мирных жителей области приехали в село, в котором введен режим ЧС, копать огород, после чего их атаковал беспилотник.

Ранее в этот день также женщина и ребенок погибли в результате удара украинского беспилотника. Как отмечал Гладков, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.

До этого, 13 мая, одна женщина погибла, еще три человека пострадали при ударе беспилотников ВСУ по автомобилям мирных жителей в Глушковском районе Курской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.