Человек погиб при атаке беспилотника ВСУ на село под Белгородом

«Село Новая Наумовка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
Второй человек получил ранение и самостоятельно доехал до больницы, где ему оказали всю необходимую помощь. По словам Гладкова, двое мирных жителей области приехали в село, в котором введен режим ЧС, копать огород, после чего их атаковал беспилотник.
Ранее в этот день также женщина и ребенок погибли в результате удара украинского беспилотника. Как отмечал Гладков, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.
До этого, 13 мая, одна женщина погибла, еще три человека пострадали при ударе беспилотников ВСУ по автомобилям мирных жителей в Глушковском районе Курской области.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.