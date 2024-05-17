Израильские военные нашли тело похищенной ХАМАС студентки Шани Лук

О том, что тело Шани Лук найдено и опознано, МИД Израиля сообщил еще в октябре прошлого года, однако не уточнил, было ли оно вывезено из Газы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что теперь в результате совместной операции армии и спецслужб, тело было «спасено».