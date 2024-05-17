Беглов заявил, что взрыв в Военной академии связи не был терактом

О взрыве в Военной академии связи им. Бурденко ранее сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и «112», а также местное издание «Фонтанка». Как позже уточнили в пресс-службе Ленинградского военного округа, взрыв в академии произошел во время работ в подвальном помещении, причиной мог стать произвольно сдетонировавший 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате взрыва, по данным военных, пострадали семь военнослужащих. Baza сообщала, что как минимум двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.