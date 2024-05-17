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Военные назвали причину взрыва в академии связи в Петербурге

В подвале академии взорвался боеприпас времен войны, пострадали семь военнослужащих.

Причиной взрыва в Военной академии связи имени маршала С. М. Буденного стала произвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «РИА Новости» в Ленинградском военном округе.

Взрыв произошел около 20:00 в подвале, сдетонировал 76-мм боеприпас. Это произошло в ходе уборки помещения, при загрузке мусора в контейнер. В результате пострадали семеро военнослужащих.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что происшествие в академии находится в зоне ответственности Минобороны. Он подчеркнул, что это был не теракт.

О взрыве в Военной академии на Тихорецком проспекте стало известно вечером 17 мая. «Фонтанка» писала, что, предположительно, в подвале здания взорвался боеприпас.

Военная академия связи им. маршала Советского Союза Семена Буденного — одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для ВС России. Как уточняется на сайте Минобороны, за годы существования в вузе подготовлено более 40 тыс. офицеров российских войск, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук.