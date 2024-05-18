Смертельная авария на трассе «Симферополь — Евпатория»: погибли все участники ДТП

Водитель, 1972 года рождения управляя автомобилем «Фиат Добло» двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при осуществлении поворота налево, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла «Кавасаки», 1982 года рождения, вследствие чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия, оба водителя погибли на месте до приезда скорой помощи, — сообщили в МВД по РК.