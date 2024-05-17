Беглов прокомментировал ЧП в академии связи имени Буденного

Губернатор Александр Беглов прокомментировал ЧП, произошедшее вечером 17 мая в Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте. Напомним, что там услышали громкий хлопок, и в соцсетях сразу поползли домыслы об упавшем беспилотнике. На деле все оказалось иначе — там сдетонировал старый боеприпас. В результате пострадали семь человек.
— Происшествие в академии связи имени Буденного находится в зоне ответственности Минобороны и не носит террористического характера. Пострадавшим оказывается помощь, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По информации источника SPB.KP.RU, взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. По предварительным данным, он сдетонировал, когда курсанты переносили его во время уборки. Действительно ли это было так, сейчас разбираются правоохранители.
К слову, ЧП произошло около восьми часов вечера. На месте работали все экстренные службы. А к 22:00 они начали разъезжаться с территории. На данный момент там все спокойно.