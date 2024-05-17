Беглов прокомментировал ЧП в академии связи имени Буденного

Губернатор Александр Беглов прокомментировал ЧП, произошедшее вечером 17 мая в Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте. Напомним, что там услышали громкий хлопок, и в соцсетях сразу поползли домыслы об упавшем беспилотнике. На деле все оказалось иначе — там сдетонировал старый боеприпас. В результате пострадали семь человек.