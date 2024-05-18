Сержанта признали виновником гибели семерых сослуживцев

Вынесению вердикта предшествовали прения сторон, в которых обвинение и защита пытались убедить коллегию присяжных в своей правоте. Прокуроры Юрий Грибайло и Елена Бекетова, поблагодарив заседателей за терпение, отметили, что теперь им предстоит ответить на вопросы о виновности или невиновности подсудимого. Военные следственные органы СКР вменили Дмитрию Лобовикову убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконное хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 105, ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ст. 112, ст. 115, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Мобилизованные солдаты вместе со старослужащими ежедневно оттачивали боевые навыки, отдыхая потом в переоборудованной под казарму заброшенной школе.
По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, сержант Лобовиков решил проверить караулы. Оставшись недовольным увиденным, он, вернувшись в казарму, разбудил солдат и начал высказывать им претензии. Затем достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо, предложив одному из новобранцев вставить его на место. Солдат ответил, что не знает, как это сделать. Тогда Дмитрий Лобовиков развернулся и вышел в коридор. Но пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода.
Отметив, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, прокурор Грибайло попросил присяжных признать Дмитрия Лобовикова виновным по всем пунктам. Защитник Леонард Султангареев, не отрицая сам факт ЧП, утверждал, что преступление было совершено непреднамеренно.
По его версии, сержант не хранил у себя гранату, а нашел ее в коридоре, где перед этим произошла стычка между военнослужащими, уже отметившими старый Новый год. Подняв гранату, сержант увидел, что кольцо в ней едва держалось, и попросил одного из подчиненных закрепить его. Получив отказ, Дмитрий Лобовиков решил вынести гранату на улицу, но, проходя по коридору, потерял сознание. Адвокат объяснял, что из-за перенесенной ранее контузии подзащитный был вынужден принимать седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали отрицательный эффект. Выпавшая из руки сержанта граната закатилась в соседнее помещение, где и взорвалась.
Адвокат просил присяжных проявить к его подзащитному снисхождение. Тем более что из показаний сослуживцев подсудимого следовало, что сержант являлся одним из опытнейших бойцов штурмового отряда и пользовался заслуженным уважением. «А благодаря своим заслугам даже стал командиром взвода, заняв офицерскую должность», — отметил защитник. Сам Дмитрий Лобовиков также просил о снисхождении.
По окончании прений председательствующий Антон Какадеев огласил присяжным составленные вопросы. Сводились они к тому, что имело или нет место самого события преступления, виновен ли был в гибели людей и уничтожении имущества в казарме сержант Лобовиков и заслуживает ли он снисхождения. После в напутственном слове судья вкратце напомнил доводы обвинения и защиты, еще раз призвав проанализировать изложенные участниками процесса доводы и четко ответить на поставленные вопросы.
Адвокат Султангареев не стал комментировать решение присяжных.
Обсуждение последствий вердикта, на котором гособвинители должны будут запросить для Дмитрия Лобовикова наказание, состоится 21 мая. Сержанту грозит пожизненный срок.