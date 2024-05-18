Сержанта признали виновником гибели семерых сослуживцев

По его версии, сержант не хранил у себя гранату, а нашел ее в коридоре, где перед этим произошла стычка между военнослужащими, уже отметившими старый Новый год. Подняв гранату, сержант увидел, что кольцо в ней едва держалось, и попросил одного из подчиненных закрепить его. Получив отказ, Дмитрий Лобовиков решил вынести гранату на улицу, но, проходя по коридору, потерял сознание. Адвокат объяснял, что из-за перенесенной ранее контузии подзащитный был вынужден принимать седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали отрицательный эффект. Выпавшая из руки сержанта граната закатилась в соседнее помещение, где и взорвалась.