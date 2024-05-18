СМИ: Франция тестирует разведгруппу, которая «будет полезна» на Украине

В настоящее время на территории Эстонии проходят учения, в которых задействованы 14 тысяч солдат стран НАТО «с целью показать России, что вторжение было бы плохой идеей», пишет СМИ.
В рамках этих учений проверяются навыки «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине». Речь идет о так называемой группе FRAN, «ответственной за выход за пределы линии противника незамеченной, для обеспечения разведки и захвата траншей».
Как сообщил радиостанции старший сержант Квентин, местность в Эстонии «очень похожа ну Украину и на широкие равнины на востоке».
«У нас есть обратная связь с камеры, которая осуществляется в реальном времени. Мы очень хорошо видим войска на земле на высоте 200 или 300 метров», — объяснил военный.
Это экспериментальное подразделение, состоящее из «ультра-малозаметных солдат», отвечает за обнаружение вражеских траншей, «нахождение точки входа во вражескую траншею и ее захват». Французские военные тренируются в реальных условиях и заявляют, что «уже готовы защищать своего эстонского союзника», заключает радиостанция.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России «стратегического поражения» Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».