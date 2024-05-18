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В Киргизии начались акции протеста после драки с иностранцами

БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости. Акции протеста проходят в Бишкеке после драки местных жителей с иностранцами, передает в субботу корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходят акции протеста с участием местных жителей, они требуют правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.

В МВД Киргизии в субботу сообщили, что держат ситуацию под контролем. Протестующие местные жители начинают расходиться.

Собравшиеся на стихийный митинг граждане от актов насилия воздерживаются. По данным минздрава, на настоящий момент обращений к ним по поводу этого конфликта не было. По данным киргизских СМИ, в одном из общежитий иностранцев началось мародерство, однако в МВД республики это факт не подтверждают.