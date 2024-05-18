В Киргизии начались акции протеста после драки с иностранцами

Собравшиеся на стихийный митинг граждане от актов насилия воздерживаются. По данным минздрава, на настоящий момент обращений к ним по поводу этого конфликта не было. По данным киргизских СМИ, в одном из общежитий иностранцев началось мародерство, однако в МВД республики это факт не подтверждают.