В Киргизии начались акции протеста после драки с иностранцами

В Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходят акции протеста с участием местных жителей, они требуют правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
В МВД Киргизии в субботу сообщили, что держат ситуацию под контролем. Протестующие местные жители начинают расходиться.
Собравшиеся на стихийный митинг граждане от актов насилия воздерживаются. По данным минздрава, на настоящий момент обращений к ним по поводу этого конфликта не было. По данным киргизских СМИ, в одном из общежитий иностранцев началось мародерство, однако в МВД республики это факт не подтверждают.