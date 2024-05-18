Трехлетний ребенок заперся в квартире с младенцем в Кокшетау

Оставшись с младенцем без присмотра родителей, трехлетний мальчик закрыл дверь изнутри. Спасатели без ущерба вошли в квартиру и открыли дверь.
Медик-спасатель Дамегуль Шашкенова осмотрела детей и оказала необходимую поддержку матери.
В Кокшетау спасатели проникли в квартиру через балкон, чтобы спасти находившихся внутри детей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Оставшись с младенцем без присмотра родителей, трехлетний мальчик закрыл дверь изнутри. Спасатели без ущерба вошли в квартиру и открыли дверь.
Медик-спасатель Дамегуль Шашкенова осмотрела детей и оказала необходимую поддержку матери.