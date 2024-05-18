ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

Ранее в некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics.
«В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что эстонская роботизированная платформа THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей», — сказал Пухов.
По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнёт консультации с военным ведомством по данному вопросу.
«Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла “по адресу” именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — пояснил собеседник агентства.
В 2022 году ЦАСТ заявили о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics «в более или менее целом состоянии» и передаст ее Минобороны России. Затем сумма награды была увеличена вдвое.
Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является «одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», назвав данную платформу «будущим войны».