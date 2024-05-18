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ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в 2 миллиона рублей, заявил РИА Новости директор ЦАСТ Руслан Пухов.

Источник: © РИА Новости

Ранее в некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics.

«В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что эстонская роботизированная платформа THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей», — сказал Пухов.

По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнёт консультации с военным ведомством по данному вопросу.

«Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла “по адресу” именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — пояснил собеседник агентства.

В 2022 году ЦАСТ заявили о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics «в более или менее целом состоянии» и передаст ее Минобороны России. Затем сумма награды была увеличена вдвое.

Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является «одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», назвав данную платформу «будущим войны».

THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.