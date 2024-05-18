ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

«Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла “по адресу” именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — пояснил собеседник агентства.