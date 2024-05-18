МВД Киргизии заявило о стабилизации ситуации в Бишкеке, где прошел митинг

Поводом для стихийного митинга стала драка, которая произошла 13 мая. О ней стало известно только в пятницу, 17 мая. Граждане какой именно страны стали участниками происшествия в сообщении милиции не уточняется. По оценке «АКИпресс», на улицы вышли больше 1 тыс. человек. По данным СМИ, после разговора с руководством городской милиции, люди начали расходиться.