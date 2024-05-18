МВД Киргизии заявило о стабилизации ситуации в Бишкеке, где прошел митинг

«Ситуация на территории города Бишкек стабильная, в настоящее время ситуация на территории находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД города Бишкека», — говорится в сообщении МВД Киргизии.
Проводится разъяснительная работа. Отмечается, что в «усиленном порядке общественный порядок обеспечивают» сотрудники областного управления внутренних дел, внутренние войска и другие силовые структуры. Движение на дорогах возобновлено.
Поводом для стихийного митинга стала драка, которая произошла 13 мая. О ней стало известно только в пятницу, 17 мая. Граждане какой именно страны стали участниками происшествия в сообщении милиции не уточняется. По оценке «АКИпресс», на улицы вышли больше 1 тыс. человек. По данным СМИ, после разговора с руководством городской милиции, люди начали расходиться.