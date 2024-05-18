Остин
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым в Запорожской области

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения украинской пехоты в районе Вербового в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе ведения воздушной разведки, разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, пытающуюся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от н. п. Вербовое. Метким огнем, с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ», — сказали в ведомстве.

От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников скорректировала огонь для нанесения максимального огневого поражения противнику.