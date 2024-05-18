МО РФ сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым в Запорожской области

«В ходе ведения воздушной разведки, разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, пытающуюся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от н. п. Вербовое. Метким огнем, с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ», — сказали в ведомстве.