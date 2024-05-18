Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Весёлого и Липцов», — сказал Зыбинский.
«Отразили 10 контратак штурмовых групп третьей танковой, 42-механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска и Глубокого», — добавил он.
Начальник пресс-центра уточнил, что потери вооруженных сил Украины составили до 190 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился боевой бронированной машины, боевой машины РСЗО «Град», 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Archer производства Швеции, 155-миллиметровой САУ «Богдана» и 155-миллиметровой гаубицы М777.