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Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение и отразили 10 контратак ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Весёлого и Липцов», — сказал Зыбинский.

«Отразили 10 контратак штурмовых групп третьей танковой, 42-механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска и Глубокого», — добавил он.

Начальник пресс-центра уточнил, что потери вооруженных сил Украины составили до 190 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился боевой бронированной машины, боевой машины РСЗО «Град», 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Archer производства Швеции, 155-миллиметровой САУ «Богдана» и 155-миллиметровой гаубицы М777.