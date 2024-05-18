Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Весёлого и Липцов», — сказал Зыбинский.