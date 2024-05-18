Российские военные вывезли трофей в тыловой район на восстановление, отремонтировали его и готовятся пополнить им коллекцию трофейного иностранного вооружения. FV104 Samaritan далеко не первая единица боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченная военнослужащими армейского корпуса группировки войск «Восток».
Эвакуацию британской машины с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы. Затем машина была доставлена в ремонтное подразделение бригады, где провели краткосрочный ремонт и техническое обслуживание.
«Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется. История этого автомобиля очень старая. Он производился с 70-х годов в Великобритании, четырех человек может эвакуировать, два члена экипажа. Имеет противоминную защиту, что очень помогает экипажу», — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Герман.
17 мая заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Шаленый рассказал «Известиям» о слабых сторонах западной техники, захваченной во время специальной военной операции (СВО). Те ее трофейные экземпляры, которые в настоящее время представлены в Москве на экспозиции на Поклонной горе, заверил он, не имеют никаких преимуществ перед российскими военными машинами.
26 марта расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Южной группировки войск обнаружил позицию артрасчета 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Снарядом «Краснополь» иностранная техника в составе ВСУ была уничтожена.
В этот же день российские военные провели операцию по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной боевой машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства. Эвакуация планировалась и была проведена ночью. Предварительно военные произвели разведку местности, инженеры проложили новую дорогу, уничтожили минные снаряды противника и обеспечили подход к машине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.