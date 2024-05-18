Военнослужащие ВС РФ показали новый трофей — эвакуационную машину FV104 Samaritan

«Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется. История этого автомобиля очень старая. Он производился с 70-х годов в Великобритании, четырех человек может эвакуировать, два члена экипажа. Имеет противоминную защиту, что очень помогает экипажу», — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Герман.