Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Саперы МЧС России подняли с затопленной немецкой баржи в Балтийском море свыше 6,8 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«В Калининградской области возобновились работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны… В этом году с начала работ на поверхность уже поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тысячи различных взрывоопасных предметов», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что 15 водолазов ведут работы на затопленной барже.
Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года, длина судна — около 70 метров, ширина — восемь метров. На его борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Впервые баржу, находящуюся всего в полутора километрах от береговой черты Балтийска, обследовали в 2010 году. Как отметили специалисты, судно находится на глубине около 17 метров — чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. Кроме того, еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах. В прошлом году сотрудники МЧС подняли с баржи более 16,5 тысячи боеприпасов.