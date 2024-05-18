Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов

Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года, длина судна — около 70 метров, ширина — восемь метров. На его борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Впервые баржу, находящуюся всего в полутора километрах от береговой черты Балтийска, обследовали в 2010 году. Как отметили специалисты, судно находится на глубине около 17 метров — чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. Кроме того, еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах. В прошлом году сотрудники МЧС подняли с баржи более 16,5 тысячи боеприпасов.