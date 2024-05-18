Следователи нашли таксиста, сбившего ребенка во Владивостоке

17 мая в районе Снеговой пади во Владивостоке таксист-иностранец сбил девочку на пешеходном переходе. В СК Приморья завели уголовное дело, подробности сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ведомство.
Уголовное дело заедено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и статье 293 УК РФ (халатное отношение к своим обязанностям). Официальной информации о состоянии здоровья девочки на данный момент нет.
Следователи установили местонахождение подозреваемого. В ближайшее время его задержат и доставят в отдел для дальнейшего расследования и проведения всех необходимых процедур, включая проверку на законность нахождения мужчины на территории Российской Федерации.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что с начала 2024 года во Владивостоке почти 3500 водителей-мигрантов нарушили закон.