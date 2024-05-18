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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам <…> Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — рассказал он.

По словам подпольщика, два взрыва прогремели в районе аэродрома, там наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только те, кто там работает или прописан, на блокпостах ужесточили проверки.

Кроме того, добавил Лебедев, ночью гремели взрывы в городе Павлограде Днепропетровской области. По информации подполья, там российским войскам удалось поразить склады химического завода, где хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.