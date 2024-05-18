Полицейские возбудили дело после драки футболистов «Енисея» с семьёй

Полицейские начали проверку и выяснили, что у одного из пострадавших отдыхающих врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму и пролом в черепе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновникам может грозить до трёх лет лишения свободы.