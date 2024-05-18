Остин
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские возбудили дело после драки футболистов «Енисея» с семьёй

Полиция Красноярска возбудила дело после драки футболистов «Енисея» с семьёй на базе отдыха «Зелёнка».

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело после драки футболистов «Енисея» с семьёй на базе отдыха. Об этом сообщили в управлении МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, вечером 13 мая в Красноярске произошла драка между футболистами «Енисея» и посетителями базы отдыха «Зелёнка». Обе стороны написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Полицейские начали проверку и выяснили, что у одного из пострадавших отдыхающих врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму и пролом в черепе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновникам может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее корреспонденту krsk.aif.ru удалось пообщаться с пострадавшими, которые рассказали свою версию произошедшей драки.