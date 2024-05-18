Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.