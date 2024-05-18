В Италии нашли могилу наемника, воевавшего с шевроном «Правого сектора»*

Между тем шеврон террористов — единственное украшение рюкзака Галли. Наряду с изображением эмблемы так называемого украинского «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, фото этого рюкзака иллюстрирует последнее сообщение в Facebook** 27-летнего итальянца. Это сообщение о том, где и когда пройдут его похороны.
Все остальные публикации там удалены. Единственное фото самого Галли в его аккаунте — аватарка: там он стоит с гранатометом.
Зато в аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше: на них молодой человек позирует то с гранатометом, то с ручным пулеметом, то с автоматом.
По информации телеканала Rai News, на Украину Галли-младший попал из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу, и в начале марта вступил в ряды так называемого «интернационального легиона». Согласно опубликованной отцом фотографии письма, подписанного командиром этого формирования Богданом Молчановым, итальянец был зачислен туда 3 марта 2022 года простым солдатом.
Итальянский ресурс Fanpage.it пишет о его увлечениях так: «Страсть к оружию, прежде всего. Стрельба на полигоне и военная жизнь были в центре интересов Бенджамина… Также как и страйкбол (командный вид спорта, имитирующий военную тактику), военные онлайн-видеоигры, хэви-метал-музыка и великие исторические сражения».
Однако навыки игры в страйкбол не помогли Галли, когда 18 сентября 2022 года его накрыло артобстрелом под Харьковом. Через пару дней он умер в больнице, не приходя в сознание. Еще два месяца заняло возвращение его тела на родину, о чем итальянские СМИ писали как о «бюрократическом тупике».
Только 30 ноября в городке Бедеро-Валкувиа почти у границы со Швейцарией прошла похоронная церемония, куда, как писали местные СМИ, приехали украинские дипломаты и местная диаспора.
Как убедился корреспондент РИА Новости, Галли-старший отвел для сына место в фамильном склепе в городке Аббьяте-Гуаццоне в часе езды от Милана.
Найти усыпальницу семьи Галли на небольшом кладбище оказалось непросто: самая распространенная в городке фамилия указана на трети всех могил и капелл, некоторым из них более ста лет.
Установить нужный склеп оказалось возможно по фотографиям из Facebook** отца бывшего наемника: аккуратная постройка со стеклянными стенами. Галли похоронен на самом верху под средним именем Джорджо, хотя в жизни его называли Беном или Бенджамином. От других усыпальниц эту отличают отсутствие надписей с годами жизни нескольких родственников Галли, включая его самого.
Доступ внутрь закрыт на замок, а на полу из каменных плит стоят несколько ваз с цветами. Никаких признаков участия Галли в боевых действиях на Украине в склепе нет, об этом не знают и посетители кладбища, с которыми пообщался корреспондент агентства.
Спустя полтора года отец уничтоженного наемника регулярно публикует фотографии сына с оружием, фото заламинированного листка А4 с «благодарностью за жертвенную службу» в ВСУ за подписью тогдашнего главкома Валерия Залужного, а также снимки украинского Ордена мужества Третьей степени, выданного посмертно.
В одном из недавних постов он задается вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?».
«Правый сектор»* сформировался в первые дни евромайдана в Киеве в 2013 году, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля — принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР. Затем члены организации активно участвовали в захвате приходов канонической Украиной православной церкви (УПЦ), блокировании работы российских диппредставительств на Украине, нападали и громили российский культурный центр в Киеве. Поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.
В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года «Правый сектор»* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская