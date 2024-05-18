14-летний школьник погиб из-за телефона, отдыхая на даче с приятелем в Иркутской области

Отдых школьников на даче обернулся трагедией в садоводстве «Сибирский ранет», что в Братском районе. Ночной пожар, который вспыхнул с 17 на 18 мая, лишил жизни 14-летнего подростка. Подробнее — в материале КП-Иркутск.

— Ночью школьники проснулись от задымления и выбежали на улицу. Один из них вернулся за телефоном, чтобы вызвать спасательные службы, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Подросток забежал в окутанное дымом и огнем строение и больше не вышел. Его друг оставался все это время на улице. Следственный комитет завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.