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14-летний школьник погиб из-за телефона, отдыхая на даче с приятелем в Иркутской области

14-летний школьник погиб на пожаре, вернувшись за телефоном в Братском районе.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Отдых школьников на даче обернулся трагедией в садоводстве «Сибирский ранет», что в Братском районе. Ночной пожар, который вспыхнул с 17 на 18 мая, лишил жизни 14-летнего подростка. Подробнее — в материале КП-Иркутск.

— Ночью школьники проснулись от задымления и выбежали на улицу. Один из них вернулся за телефоном, чтобы вызвать спасательные службы, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Подросток забежал в окутанное дымом и огнем строение и больше не вышел. Его друг оставался все это время на улице. Следственный комитет завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

— На момент прибытия пожарных на улицу Облепиховую СНТ «Сибирский ранет», дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли, — поделились в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Во время тушения спасатели нашли 14-летнего юношу. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки. Прокуратура региона проведет проверку и проконтролирует расследование обстоятельств гибели подростка.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, защиты прав несовершеннолетних, о семейном благополучии и иных федеральных законов, — пояснили в Прокуратуре Иркутской области.

Известно, что погибший школьник проживал в Правобережном районе города Братска. Оперативникам предстоит еще выяснить, где находились в момент пожара родители несовершеннолетних.

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