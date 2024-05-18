Силы ПВО РФ ночью уничтожили украинский БПЛА над Крымом

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Накануне, 17 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Севастополь. Позже он уточнил, что были уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Никто не пострадал.
До этого, 16 мая, Развожаев заявил, что над Севастополем сбита ракета ВСУ, ее осколки повредили автомобиль и два частных дома. Никто не пострадал.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.