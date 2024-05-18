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В Челябинской области водитель погиб в потерявшем управление авто

Чтобы достать тело, потребовалась помощь спасателей.

Источник: пресс-служба ПСС Челябинской области

Вечером 17 мая на участке трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью 29-летний водитель Hyundai Solaris пошел на разрешенный обгон, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в деревья. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Чтобы достать тело из покореженного автомобиля, полицейским пришлось вызвать спасателей со специнструментом. По информации областной ПСС, работы проводили бойцы Усть-Катавского отряда.

Ведется расследование ДТП.