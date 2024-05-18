В Челябинской области водитель погиб в потерявшем управление авто

Вечером 17 мая на участке трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью 29-летний водитель Hyundai Solaris пошел на разрешенный обгон, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в деревья. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.