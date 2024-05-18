Толпа людей в масках избила парней в Новосибирске

Очевидцы сообщили, что участники потасовки приехали в масках и на машинах без номеров.
По словам очевидцев, драка произошла на парковке «Леруа Мерлен» в Родниках. Судя по видео, участвовали не менее 15 человек.
Свидетели говорят: некоторые мужчины были в масках, а уезжали они на автомобилях без регистрационных знаков. Также сообщается, что с места инцидента звучали угрозы применения оружия.
Предварительно, пострадали трое парней. Официальной информации пока нет.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что житель Новосибирской области трижды звонил в 112 и заявлял, что убьёт пятерых детей.