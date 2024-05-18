Житель Новосибирска едва не сгорел из-за разведенного в мангале костра

В ведомстве рассказали, что 13 мая 2024 года мужчина отдыхал на природе, однако беззаботное времяпровождение едва не закончилось трагедией. Сибиряк разжигал мангал при помощи легковоспламеняющейся жидкости, но в итоге поджог и себя. На новосибирце загорелась одежда. К счастью, огонь вовремя потушили. Местный житель получил ожоги.