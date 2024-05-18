В Хабаровске семья два месяца живёт в квартире с рухнувшим потолком

Анастасия Сухорукова проживает с детьми на верхнем этаже многоэтажного дома по улице Ленинградской. Два года назад потолок в детской комнате начал провисать, и семья неоднократно обращалась с просьбами о ремонте, но безрезультатно. В марте, когда Анастасия с детьми была дома, потолок окончательно рухнул и открыл просвет на чердак. Образовалось огромная дыра, из которой сыпалась земля.