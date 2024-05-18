В Хабаровске семья два месяца живёт в квартире с рухнувшим потолком

Семья Сухоруковых из Хабаровска уже два месяца живет с дырой в потолке из-за протекающей крыши. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости».
Анастасия Сухорукова проживает с детьми на верхнем этаже многоэтажного дома по улице Ленинградской. Два года назад потолок в детской комнате начал провисать, и семья неоднократно обращалась с просьбами о ремонте, но безрезультатно. В марте, когда Анастасия с детьми была дома, потолок окончательно рухнул и открыл просвет на чердак. Образовалось огромная дыра, из которой сыпалась земля.
Анастасия обратилась в УК, но её отправили писать заявление и ждать. Специалист осмотрел дыру и оценил ущерб. После очередного обращения было возбуждено административное дело, и управляющую компанию обязали отремонтировать потолок до апреля, но ремонт не был выполнен.
С тех пор Сухоруковы живут в аварийном помещении, не имея возможности переехать. Отмечается, что самостоятельно проводить ремонт им запрещено из-за продолжающейся экспертизы и разбирательства. Анастасия прикрыла дыру пленкой и надеется, что повторных обрушений не произойдёт.
На инцидент обратила внимание прокуратура Центрального района. Надзорное ведомство инициировало проверку о нарушении жилищных прав граждан.
«Будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.