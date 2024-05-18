ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.



В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.



Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.