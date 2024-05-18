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ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Днем ранее ПВО уничтожила над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.

В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.

Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.

Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.

А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.