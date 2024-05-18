Истребители Су-35С прикрыли штурмовики Су-25, выполнявшие боевую задачу

«Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку», — рассказал летчик Су-35С Алексей.