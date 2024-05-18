Истребители Су-35С прикрыли штурмовики Су-25, выполнявшие боевую задачу

«Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку», — рассказал летчик Су-35С Алексей.
В Минобороны России отметили, что экипажи Су-35С круглосуточно выполняют различные боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-Е+) — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения «4++». В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30−1, ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.