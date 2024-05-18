Пожар в десятиэтажке во Владивостоке потушили

Днем 18 мая на улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание в десятиэтажном жилом доме. Уже через 8 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 7 этаже вырывалось пламя, шёл густой дым, горели балконы квартир с 7 по 9 этажи.