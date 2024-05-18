Пожар в десятиэтажке во Владивостоке потушили

Во Владивостоке сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных горели балконы квартир с 7 по 9 этажи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Днем 18 мая на улице 50 лет ВЛКСМ произошло возгорание в десятиэтажном жилом доме. Уже через 8 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 7 этаже вырывалось пламя, шёл густой дым, горели балконы квартир с 7 по 9 этажи.
В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 кв.м. Проводится разборка и проливка места пожара.
В 13.40 пожар полностью ликвидирован на площади около 70 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.