Остин
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте гражданина Израиля осудили на 15 суток за хулиганство

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданин Израиля, будучи в нетрезвом состоянии, ночью включил у себя в номере отеля громкую музыку, курил и помочился в неположенном месте, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По материалам дела, таким образом 56-летний гражданин Израиля Александр Хаустав нарушил общественный порядок. Также он оказал сопротивление вызванным администрацией отела сотрудникам ГУВД. На суде Хустав признал свою вину.

Подсудимый пояснил, что приехал на Пасху отремонтировать памятник родителям на кладбище. Он выразил сожаление о случившемся и обещал покрыть нанесенный отелю ущерб.

Суд путем частичного сложения наказаний по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности, а также учитывая сожаление подсудимого, приговорил его к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере одной трети БРВ — 113 тысяч сумов.