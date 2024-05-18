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В Нижегородской области эвакуатор, перевозивший трактор, врезался в фуру

ДТП произошло в пятницу, 17 мая.

В Нижегородской области в пятницу, 17 мая, около 10.40 эвакуатор, перевозивший трактор, врезался в фуру, рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель эвакуатора 1979 г.р. не выбрал безопасную дистанцию. Как результат, произошло столкновение с тягачом, которым управлял мужчина 1968 г.р.

После аварии помощь потребовалась водителю эвакуатора. С травмами разной степени тяжести его увезли в Павловскую ЦРБ.

Добавим, что ДТП случилось на 408-м км трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород.