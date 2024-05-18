Машина скорой помощи и пассажирский автобус столкнулись в Сызрани

В Сызрани в пятницу, 17 мая 2024 года, произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса № 35. Авария случилась на улице Володарского напротив дома № 12. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.