Машина скорой помощи и пассажирский автобус столкнулись в Сызрани

В Сызрани в пятницу, 17 мая 2024 года, произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса № 35. Авария случилась на улице Володарского напротив дома № 12. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников полиции, все произошло в 17:10. 48-летний водитель кареты скорой помощи, выезжая на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество пассажирскому автобусу. Тот двигался со стороны улицы Московской. К сожалению, столкновения избежать не удалось.
В результате аварии травмы получили два пассажира скорой помощи. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка.