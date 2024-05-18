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Машина скорой помощи и пассажирский автобус столкнулись в Сызрани

В Сызрани два пассажира скорой помощи пострадали в аварии с автобусом на ул. Володарского.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани в пятницу, 17 мая 2024 года, произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса № 35. Авария случилась на улице Володарского напротив дома № 12. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников полиции, все произошло в 17:10. 48-летний водитель кареты скорой помощи, выезжая на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество пассажирскому автобусу. Тот двигался со стороны улицы Московской. К сожалению, столкновения избежать не удалось.

В результате аварии травмы получили два пассажира скорой помощи. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка.