В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры

На прошлой неделе в результате взрывов три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения. «Укрэнерго» ввело в стране аварийные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что российские военные наносят удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ.