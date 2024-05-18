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В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в одном из районов Полтавской области Украины. Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, никто не пострадал.

Источник: AP 2023

Сегодня, 18 мая, ночью и рано утром воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Миргороде Полтавской области.

На прошлой неделе в результате взрывов три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения. «Укрэнерго» ввело в стране аварийные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что российские военные наносят удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ.