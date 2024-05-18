В Челябинской области на пожаре в торговом центре погибла женщина

В Магнитогорске Челябинской области произошло крупное возгорание на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозяйственных товаров. Пожар охватил 150 квадратных метров, вынудив 12 человек самостоятельно эвакуироваться из здания. На месте было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
— На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к ликвидации пожара, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение и минимизировать ущерб. Причины возгорания сейчас устанавливаются.