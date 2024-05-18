В МО РФ сообщили о поражении более 30 единиц техники ВСУ подразделением Жарского

«На счету моего подразделения больше 30 единиц техники различного вида. Около 500 личного состава противника. И пока я был командиром батареи, у меня не было ни одной безвозвратной потери, ни одного “двухсотого”, — рассказал он на кадрах, размещенных в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее в российских СМИ получило популярность видео с выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве, на которой Жарский выступил гидом для посетителей. На вопрос, за что он получил медаль «Золотая Звезда» Героя России, старший лейтенант ответил словами «за любовь к Родине». Он пошутил, что не подбивал никакой вражеской техники, «а печатал на компьютере бумажки». На самом деле, в ходе одного из боев расчет ПТРК «Корнет» старшего лейтенанта уничтожил танк Leopard 2A6, боевую машины пехоты Bradley и шесть БМП-2 противника.
Жарскому 27 лет, он выпускник Михайловской военной артиллерийской академии. В 2020 году Иван был распределен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в составе которой принял участие в специальной военной операции.