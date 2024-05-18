В МО РФ сообщили о поражении более 30 единиц техники ВСУ подразделением Жарского

Ранее в российских СМИ получило популярность видео с выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве, на которой Жарский выступил гидом для посетителей. На вопрос, за что он получил медаль «Золотая Звезда» Героя России, старший лейтенант ответил словами «за любовь к Родине». Он пошутил, что не подбивал никакой вражеской техники, «а печатал на компьютере бумажки». На самом деле, в ходе одного из боев расчет ПТРК «Корнет» старшего лейтенанта уничтожил танк Leopard 2A6, боевую машины пехоты Bradley и шесть БМП-2 противника.