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Два мальчика погибли в массовой аварии с фурой на воронежской трассе

Страшное ДТП случилось 17 мая в Панинском районе. Там погиб мужчина и двое школьников, 9 и 13 лет.

Все произошло на 293 километре трассы Р-298 «Курск-Саратов» в 19 часов 20 минут. Воронежские автоинспекторы установили, что водитель иномарки «Киа Рио», 48-летний воронежец, выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. После этого большегруз отбросило на «Ситроен». Последней машиной управлял 32-летний воронежец.

От столкновения с фурой «Киа» буквально смяло. Водитель и два его пассажира, мальчики 9 и 13 лет, умерли на месте. О состоянии мужчин, которые находились за рулем других машин, не сообщается. Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту произошедшей аварии.