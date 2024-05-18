Два мальчика погибли в массовой аварии с фурой на воронежской трассе

От столкновения с фурой «Киа» буквально смяло. Водитель и два его пассажира, мальчики 9 и 13 лет, умерли на месте. О состоянии мужчин, которые находились за рулем других машин, не сообщается. Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту произошедшей аварии.