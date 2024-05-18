Остин
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек

БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости. В Бишкеке в ходе ночных беспорядков пострадали 29 человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава республики.

«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев в субботу посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти, в настоящий момент его готовят к операции.

«Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.

Как сообщили в главном управлении внутренних дел столицы, в настоящее время все общежития, где проживают иностранцы, взяты под усиленную охрану сотрудников милиции.