В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек

«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте», — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев в субботу посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти, в настоящий момент его готовят к операции.
«Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
Как сообщили в главном управлении внутренних дел столицы, в настоящее время все общежития, где проживают иностранцы, взяты под усиленную охрану сотрудников милиции.