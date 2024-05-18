В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек

Ранее в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции протеста с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.