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Под Ростовом задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки

В Ростовской области по подозрению в убийстве маленькой девочки в станице Ольгинской задержан 25-летний житель соседнего поселка. Молодой человек признал вину на допросе, сообщили в СК РФ по региону.

Тело восьмилетней девочки было найдено 17 мая в лесопосадке близ населенного пункта. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Мама девочки перед этим обратилась в полицию и заявила о пропаже дочери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка. Следователи проверяли на причастность к преступлению человека, с которым очевидцы видели девочку перед тем, как она исчезла.

В рамках расследования дела был задержан житель поселка Дорожный Аксайского района, расположенного по соседству со станицей, где жила девочка.

25-летний фигурант после задержания был допрошен и признал свою вину. Он рассказал следователям, что накануне проезжал на машине по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее до дома. Девочка села к нему в автомобиль, тогда мужчина отвез ее в лес и убил.

Ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза.