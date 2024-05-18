Под Ростовом задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки

Тело восьмилетней девочки было найдено 17 мая в лесопосадке близ населенного пункта. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Мама девочки перед этим обратилась в полицию и заявила о пропаже дочери.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка. Следователи проверяли на причастность к преступлению человека, с которым очевидцы видели девочку перед тем, как она исчезла.
В рамках расследования дела был задержан житель поселка Дорожный Аксайского района, расположенного по соседству со станицей, где жила девочка.
25-летний фигурант после задержания был допрошен и признал свою вину. Он рассказал следователям, что накануне проезжал на машине по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее до дома. Девочка села к нему в автомобиль, тогда мужчина отвез ее в лес и убил.
Ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза.