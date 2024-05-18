Под Ростовом задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки

25-летний фигурант после задержания был допрошен и признал свою вину. Он рассказал следователям, что накануне проезжал на машине по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее до дома. Девочка села к нему в автомобиль, тогда мужчина отвез ее в лес и убил.