На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

В начале 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе Бортникова, Золотова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, министра обороны Сергея Шойгу и других.