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На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб по так называемым делам майдана. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ГБР.

Источник: РИА "Новости"

«Следователи ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством Службы безопасности Украины, в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013—2014 годах. Также обвинения предъявлены 20 высокопоставленным генералам спецслужб РФ, среди них глава Росгвардии Виктор Золотов», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве утверждают, что якобы собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб и лично главы ФСБ против Украины. Речь идет о «подавлении протестных акций украинцев в 2013—2014 годах с целью сохранения режима Януковича».

В начале 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе Бортникова, Золотова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, министра обороны Сергея Шойгу и других.

Украинские силовые ведомства регулярно предъявляют заочные обвинения российским политикам, чиновникам и военным, никаких последствий это не имеет.

ФСБ