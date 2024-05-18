На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии

«Следователи ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством Службы безопасности Украины, в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013—2014 годах. Также обвинения предъявлены 20 высокопоставленным генералам спецслужб РФ, среди них глава Росгвардии Виктор Золотов», — говорится в сообщении.
В украинском ведомстве утверждают, что якобы собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб и лично главы ФСБ против Украины. Речь идет о «подавлении протестных акций украинцев в 2013—2014 годах с целью сохранения режима Януковича».
В начале 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе Бортникова, Золотова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, министра обороны Сергея Шойгу и других.
Украинские силовые ведомства регулярно предъявляют заочные обвинения российским политикам, чиновникам и военным, никаких последствий это не имеет.