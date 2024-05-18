В Белгороде прогремели взрывы

Минобороны России отчитывалось о сбитых дронах и ракете «Точка-У» в регионе. Президент Владимир Путин связал наступление России в Харьковской области с украинскими обстрелами Белгородской области. «Если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности. Вот мы это и делаем», — пояснил он. Путин вместе с тем отметил, что сейчас планов взятия Харькова нет.