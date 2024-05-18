В Белгороде прогремели взрывы

Как уточняет второе агентство, звуки были слышны в районе центральной площади города.
О включении сирен ракетной опасности губернатор Вячеслав Гладков объявил в 12:18. Он попросил белгородцев не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой и других помещениях со сплошными стенами. Находящихся на улице глава региона попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.
В Белгороде после начала Россией военной операции стали регулярно объявлять ракетную опасность или предупреждать об угрозе ударов дронов.
Этой ночью опасность ракетной атаки объявили по всей Белгородской области, после чего госагентства сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны из центра Белгорода. Ракетную опасность отменили спустя 12 минут. Той же ночью ракетную опасность дважды объявляли в Белгороде и окрестностях. В обоих случаях ее отменили спустя четыре минуты.
Минобороны России отчитывалось о сбитых дронах и ракете «Точка-У» в регионе. Президент Владимир Путин связал наступление России в Харьковской области с украинскими обстрелами Белгородской области. «Если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности. Вот мы это и делаем», — пояснил он. Путин вместе с тем отметил, что сейчас планов взятия Харькова нет.